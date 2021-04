Cade dalla bici, ciclista in codice rosso

L'incidente è avvenuto in via Pierino Negrotto Cambiaso a Rivarolo. La dinamica è al vaglio della sezione Infortunistica della polizia locale. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi

Un ciclista è finito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì 31 marzo 2021 in via Pierino Negrotto Cambiaso a Rivarolo.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118 e polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, a cui spetta il compito di cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti, ovvero sembra che l'uomo sia caduto da solo.

Circa un'ora più tardi si è verificato un altro incidente in via Canevari in cui è rimasta ferita una ragazza, portata in ospedale in codice giallo.