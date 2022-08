Ubriaco in auto sbanda e finisce in bilico sulla scarpata

Incidente stradale poco dopo le 20 del 31 agosto in via dei Rebucchi a Rivarolo.

Il conducente di un'auto che si era messo ubriaco alla guida, è finito in bilico tra la strada e la scarpata.

Per riportare il mezzo in carreggiata è servito l'intervento dei vigili del fuoco. Per l'assistenza medica al 56enne è invece arrivata un'ambulanza della Croce Rosa Rivarolese ma l'uomo ha rifiutato il ricovero.

Sarà sottoposto nuovamente ad alcol test dai vigili urbani intervenuti che gli staccheranno anche una multa per guida in stato di ebbrezza.