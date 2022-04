Schianto ambulanza-auto: una donna ferita

Incidente martedì pomeriggio in via Rivarolo dove un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto in servizio e un'auto si sono scontrate all'altezza del negozio Globo.

La donna alla guida dell'auto è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi per i dolori causati dal violento impatto: il veicolo, pur rimanendo su quattro ruote, è stato sbalzato di 90 gradi rispetto alla direzione di marcia, che era per entrambi i mezzi verso mare.

I militi della Croce, illesi, hanno subito dato soccorso alla signora che è stata poi affidata alle cure di altri sanitari.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Bolzaneto impegnati nei rilievi del sinistro.