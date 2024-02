L'incidente stradale si trasforma in rissa tra automobilisti

È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma dopo una rissa scaturita tra due automobilisti.

I guidatori, di 51 e 48 anni, sono stati coinvolti in un incidente stradale a Moconesi, in via Chiose, poco dopo le 16 di mercoledì, ma anziché mantenere la calma sono scesi dalle rispettive auto e hanno iniziato a picchiarsi, anche con l'utilizzo di corpi contundenti di vario tipo.

I carabinieri sono riusciti a dividere i due automobilisti che hanno riportato ferite e traumi per fortuna leggeri: uno è stato portato all'ospedale di Lavagna in codice verde con trauma cranico, l'altro è stato curato sul posto.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp