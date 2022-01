Rider cade dallo scooter, ricoverato in codice giallo al Galliera. Chiusa via Gropallo

Incidente stradale in via Gropallo intorno alle 15.30 di mercoledì 19 gennaio.

Un rider diretto verso via Serra ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto a terra procurandosi diversi traumi.

Il 40enne, che stava tornando da una consegna Deliveroo, è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Galliera.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale per consentire agli agenti di effettuare i rilievi necessari e di ascoltare la testimone dello schianto, una donna a bordo della sua auto che stava viaggiando in direzione opposta ma che non è stata coinvolta nell'incidente.

Le auto, al momento, possono proseguire su via Felice Romani per ricollegarsi in corso Monte Grappa.