Schianto in moto, centauro in ospedale con l'elicottero

Un motociclista di circa 30 anni è stato soccorso nel pomeriggio di sabato 9 settembre 2023 a Rezzoaglio, sulla strada provinciale 654. Secondo quanto appreso l'uomo, intorno alle ore 16, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo a due ruote andandosi a schiantare.

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Rezzoaglio e l'automedica Tango 1. Dopo i primi soccorsi in strada è stato disposto il trasferimento in ospedale con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il centauro è stato recuperato e portato a Genova al San Martino in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.

A Rezzoaglio sono intervenuti anche i carabinieri per i necessari rilievi ma, come detto, non risultano essere coinvolti altri veicoli.