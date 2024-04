Schianto auto-moto, coppia in ospedale

Un'auto e una moto si sono scontrate, per ragioni da chiarire, sulla strada provinciale 586 tra Rezzoaglio e Farfanosa in val D'Aveto intorno alle 11 di domenica 7 aprile 2024.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica Tango 1, due ambulanze della Croce Rossa di Rezzoaglio e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna, entrambe in sella alla moto.

Uno dei due è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna mentre l'altro in codice rosso in elicottero al San Martino di Genova.

Nel corso della mattinata si sono verificati anche quattro incidenti sulle autostrade del nodo genovese, per fortuna nessuno con conseguenze troppo gravi.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp.