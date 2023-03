Anziana investita da un'auto, morta sul colpo

Negli stessi minuti in cui in Comune a Genova si parlava di sicurezza stradale, una donna anziana è morta investita da un'auto a Recco. È successo poco dopo le 14 di martedì 21 marzo in via Roma.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Verde di Recco, ma i tentativi di rianimare la donna, di oltre 85 anni, si sono rivelati purtroppo vani.

Le indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate alla polizia locale e ai carabinieri dello locale stazione. Chiusa al traffico via Roma.