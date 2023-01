Donna travolta da un'auto, in codice rosso all'ospedale

Ancora un pedone investito a Recco, e trasportato in gravi condizioni all'ospedale. Secondo caso in poche ore dopo quello travolto in via Roma nella serata di martedì.

L'incidente è avvenuto alle ore 6:40 di mercoledì 25 gennaio 2023 in via Biagio Assereto, strada centrale della cittadina del Golfo Paradiso e le dinamiche sono ancora da chiarire. Un'automobile ha investito una donna e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 6 e un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Ruta. La donna investita ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. I carabinieri si occupano di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.