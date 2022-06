Ferisce in modo grave due motociclisti e scappa, arrestato 'pirata' della strada

Grazie a un'indagine lampo, la polizia stradale ha arrestato un 'pirata della strada'. L'uomo, un trentenne, è stato identificato come l'autore dell'incidente stradale, avvenuto nella serata di sabato 18 giugno 2022 al casello autostradale di Recco.

L'automobilista è stato ripreso dalle telecamere a tamponare l'auto che lo precedeva, la quale a sua volta è finita addosso a una moto con a bordo due persone, che sono rimaste ferite in modo grave e trasportate in ospedale in codice rosso.

Dopo aver provocato lo scontro, il trentenne si è allontanato. Per questo è accusato di lesioni gravissime e fuga dopo incidente. Avrebbe precedenti per guida in stato di ebbrezza. Decisivo per ricostruire la vicenda il racconto di un testimone.