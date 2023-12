Schianto auto-scooter: due feriti

Incidente stradale a Recco nella serata di martedì 5 dicembre 2023. Intorno alle ore 20 si sono scontrate, per motivi in via di accertamento, un'automobile e uno scooter all'incrocio tra via Pisa e via Trieste.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 6 e ambulanze della Croce Verde di Recco e Croce Rossa di Sori, due persone sono rimaste ferite. Dopo i soccorsi sul posto è stato disposto il trasferimento all'ospedale San Martino di Genova con codici giallo e rosso per i traumi riportati nell'impatto.

A Recco sono poi intervenuti i carabinieri per i necessari accertamenti.