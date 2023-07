Incidente a Rapallo, motociclista in codice giallo

Due uomini sono rimasti feriti nel Tigullio poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica 30 luglio 2023 in altrettanti incidenti stradali.

Poco prima dell'1 in via Monsignor Agostino Giustiniani a Rapallo si sono scontrate, per cause da chiarire, un'auto e una moto. Ferito il conducente di quest'ultima, che ha riportato diversi traumi.

Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 2 e un'ambulanza della Croce Bianca di Rapallo. Il motociclista, un uomo di circa 30 anni, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

I rilievi per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto sono affidati agli agenti della polizia di Stato del locale commissariato. L'altro incidente a Sestri Levante.