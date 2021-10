Il ragazzo, di circa vent'anni, è stato portato al San Martino in codice giallo per sospetti problemi neurologici.

Il giovane è andato a schiantarsi ed è stato soccorso da ambulanza e automedica, inviate dalla centrale operativa del 118 di Lavagna. Il medico, per velocizzare il trasferimento in ospedale, ha preferito chiedere la collaborazione dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago.

Un giovane è stato portato in ospedale in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 15 di lunedì 11 ottobre 2021 a San Maurizio di Monti sopra Rapallo.

/ Via San Maurizio di Monti

Si schianta in auto, giovane portato in ospedale in elicottero