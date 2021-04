Ubriaco va a sbattere contro un furgone e scappa

I Carabinieri, dopo i dovuti accertamenti, hanno denunciato a piede libero un 56enne di origini albanesi residente a Rapallo che, ubriaco alla guida, è scappato dopo aver provocato un incidente stradale a Santa Margherita Ligure.

L'uomo, alla guida della propria auto e con a bordo il figlio di 27 anni, è andato a sbattere contro un furgone guidato da un uomo di origini ecuadoriane che non ha riportato lesioni, a differenza del ragazzo che era a bordo con lui.

Non si è comunque fermato e si è dato alla fuga in auto. Successivamente il figlio è stato portato all'ospedale San Martino di Genova dove è stato curato e dimesso con 20 giorni di prognosi. Rintracciato dai Carabinieri è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per non essersi fermato dopo l'incidente, la sua patente è stata ritirata. I due sono poi stati anche multati per non aver rispettato le norme anti covid.