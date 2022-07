Coppia finisce fuori strada in scooter, recuperati e portati in ospedale

Gita domenicale finita in ospedale per una coppia, che nel pomeriggio del 10 luglio stava percorrendo in scooter la strada che porta al santuario di Nostra Signora di Montallegro sulle alture di Rapallo.

Per cause da accertare, il guidatore ha perso il controllo del mezzo e i due sono finiti fuori strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica Tango 2 e due ambulanze dei Volontari del soccorso di Rapallo.

I due feriti sono stati recuperati e riportati sulla strada dove sono stati caricati a bordo dei mezzi e portati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna.