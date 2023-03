Investita da un'auto e portata in ospedale in codice rosso

Ancora un pedone investito e portato in ospedale. È successo intorno alle 11.30 di mercoledì 15 marzo 2023 in via San Pietro a Rapallo, davanti all'ospedale.

Una donna di una cinquantina d'anni è stata investita da un'auto, riportando un trauma cranico e altre ferite. Sul posto sono intervenute l'automedica Tango 2, un'ambulanza della Volontari del soccorso di Rapallo, oltre alla polizia locale.

La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.