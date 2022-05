Maxi tamponamento in scambio di carreggiata, traffico bloccato in A12

Traffico bloccato sulla A12 tra Chiavari e Rapallo per un incidente stradale avvenuto intorno alle 9:40 di martedì 10 maggio 2022.

Autostrade segnala quattro chilometri di coda in direzione levante tra Recco e Chiavari e altri quattro tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, l'aggiornamento è delle ore 10:10.

A causare la coda un tamponamento tra quattro autovetture all'altezza del chilometro trenta, all'interno di uno scambio di carreggiata. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l' Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici, una persona è rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave, è stata trasportata in ospedale in codice giallo da un'ambulanza della Croce rossa di Cogorno.