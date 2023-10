Perde il controllo dell'auto e si ribalta

Incidente stradale con auto ribaltata sulle alture di Rapallo. Intorno alle ore 10:30 di giovedì 19 ottobre 2023 il conducente ha perso il controllo di una Fiat Panda per motivi in via di accertamento ed è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato la persona alla guida per affidarla alle cure dei sanitari inviati dal 118, automedica Tango 2 e ambulanza dei Volontari del soccorso di Rapallo. Fortunatamente il ferito non ha riportato conseguenze troppo gravi, è stato infatti trasportato in codice verde all'ospedale di Lavagna per i necessari accertamenti.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha informato che la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare per agevolare le operazioni di soccorso.