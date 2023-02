Schianto in scooter, grave anziano

Da Sestri Levante, dove si era recata per soccorrere una ragazza di 14 anni rimasta ferita in seguito a una caduta da cavallo, l'automedica Tango 2 si è spostata a Rapallo, più di preciso in via Aurelia Orientale, dove, poco prima delle 17.30 di giovedì 9 febbraio 2023, un anziano è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente.

L'anziano viaggiava in sella a uno scooter. Per chiarire la dinamica dell'accaduto, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. L'uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato prima stabilizzato dal medico e poi caricato a bordo di un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Rapallo.

Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dove verrà tenuto in osservazione per verificare che il colpo ricevuto non abbia provocato danni agli organi interni.