Incidente sulla rampa di accesso al casello di Genova Ovest

Conseguenze non gravi per le persone coinvolte. Qualche ripercussione sul traffico

Per fortuna solo lievi conseguenze per lo scooterista, finito a terra nel primo pomeriggio di lunedì 13 settembre 2021 sulla rampa che porta al casello di Genova Ovest in direzione di quest'ultimo.

La centrale operativa del 118 ha riferito di non avere interventi in autostrada, segno che nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite tali da richiedere cure mediche.

Qualche ripercussione sul traffico. Da chiarire la dinamica dell'incidente.