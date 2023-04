Investita in via Fillak, 19enne in ospedale

Un altro pedone investito a Genova, questa volta si tratta di una ragazza di 19 anni che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze troppo gravi.

La giovane è stata investita da un'automobile in via Walter Fillak poco dopo le ore 16 di sabato 22 aprile 2023, sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena. La missione è partita in codice rosso, la 19enne ha riportato un trauma cranico ma le sue condizioni sono poi risultate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento.

È stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino, a gestire il traffico e a stabilire l'esatta dinamica gli agenti della polizia locale.