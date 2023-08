Investita da un'auto, 12enne in codice rosso al Gaslini

Una ragazzina di 12 anni è stata investita da un'automobile a Sampierdarena mentre attraversava la strada. È successo intorno alle ore 14 di giovedì 24 agosto 2023 in via San Bartolomeo del Fossato.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce d'Oro di Sampierdarena, dopo i primi soccorsi in strada è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova per i traumi riportati nell'impatto e per una lesione definita dal medico 'importante' a una gamba.

La polizia locale ha chiuso via San Bartolomeo del Fossato all'altezza del civico 80 in entrambi i sensi per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Intorno alle ore 15 è stata disposta la circolazione a senso unico alternato.