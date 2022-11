Schianto nella notte, motociclista all’ospedale con un trauma facciale

Grave incidente nella notte in via Raffaele Pieragostini. Un uomo a bordo del suo scooter, per cause ancora da accertare ma senza coinvolgere altri mezzi, ha perso il controllo della moto e si è schiantato sull'asfalto.

Nella caduta il 66enne si è procurato un trauma facciale e una probabile frattura ad una gamba. Soccorso dal dottore dell'automedica Golf4, è stato trasportato al San Martino in codice giallo dai militi dell'ambulanza 703 della Misericordia.

Presente anche la polizia locale per i rilievi del sinistro.