Incidente moto-auto, centauro in giallo al San Martino

Incidente stradale questa mattina in via Quinto, poco prima dell'ingresso nella delegazione di Nervi.

Per motivi ancora da accertare uno scooter e un'auto si sono scontrati e il motociclista è rovinato a terra. L'uomo è stato soccorso dai militi della Croce Verde di Quinto e trasportato in codice giallo al San Martino, non sarebbe in gravi condizioni.

Rallentamenti verso levante per sgombrare la strada e pulirla da una macchia d'olio che si sarebbe potuto rivelare pericolosa per gli altri utenti. Polizia locale e uomini di Aster sul posto.