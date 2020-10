Auto pirata travolge gruppo di giovani a Quezzi, 4 feriti gravi tra cui una ragazza incinta

Gravissimo incidente sabato sera nel quartiere di Quezzi. Intorno alle 23 un'auto di grossa cilindrata ha travolto un gruppo di giovani radunati in piazzetta Pedegoli. Dopo lo schianto il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il bilancio, in aggiornamento, è di quattro feriti gravi: una ragazza in codice rosso al San Martino, un'altra sempre in codice rosso a Villa Scassi; due ragazzi in codice giallo al San Martino.

Erano le 23 quando il quartiere è stato svegliato da un fortissimo boato: un'auto, che proveniva da via Daneo ad alta velocità, in corrispondenza della curva ha proseguito dritta sfondando i pali di ferro a protezione di piazzetta Pedegoli.

Nello schianto l'auto ha travolto un motorino che è stato proiettato sulle panchine dove sedevano i ragazzi. Subito dopo ha preso fuoco ma il conducente si è dato comunque alla fuga a bordo della Bmw.

Alcuni residenti dalle finestre hanno visto la scena e hanno fornito importanti informazioni alla polizia, altri sono scesi in strada, ancora prima dell'arrivo dei soccorsi, per cercare di aiutare le due ragazze rimaste incastrate tra i resti del motorino e della panchina.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale.

La zona è stata transennata, sgomento nel quartiere e tra i giovani che hanno assistito alla folle corsa.