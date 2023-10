Auto vola giù per la scarpata, 41enne in codice rosso

Salvo per miracolo il conducente dell'auto che in tarda mattina è volata giù in una scarpata nei pressi della Torretta Quezzi.

Il 41enne, secondo quanto appreso, ha accusato un malore e perdendo il controllo del mezzo è precipitato nella boscaglia; fortunatamente un albero ha frenato la discesa a circa 50 metri dal livello strada.

Soccorso dall'automedica e dai militi dell'ambulanza 281 della pubblica assistenza San Fruttuoso, l'uomo ha riportato un trauma facciale e varie ferite. Per la complessità dell'incidente è stato richiesto l'intervento di Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco per il rapido trasporto, in codice rosso, all'ospedale San Martino.