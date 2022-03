Due auto si sono scontrate frontalmente in via Rossetti, a Quarto, martedì 8 marzo dopo le 20.30, in un tratto di strada a doppio senso di marcia.

I conducenti sono usciti incolumi dai loro mezzo e il 118 non è intervenuto. Bloccata la circolazione nella via che si collega con corso Europa, Priaruggia e Quarto sull'aurelia.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.