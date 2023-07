Schianto nella notte per evitare un cinghiale, 19enne in rosso all’ospedale

Grave incidente nella notte a Quarto. Una ragazza di 19 anni per evitare un cinghiale apparso sulla carreggiata, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente sull'asfalto.

In via dei Ciclamini è arrivata la pattuglia dell'infortunistica della polizia locale per i rilievi del sinistro che non ha coinvolto altri mezzi.

La ferita, che tra gli altri traumi ha riportato la frattura del femore, è stata soccorsa dall'automedica Golf1 e trasportata in codice rosso da un'ambulanza della Croce Gialla all'ospedale San Martino.