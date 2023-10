Incidenti stradali: alla sanità ligure sono costati 7,5 milioni di euro nel 2022

Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta l’impatto economico sul sistema sanitario relativamente agli interventi di pronto soccorso e alle degenze ospedaliere causati da incidenti stradali. La consigliera ha rilevato che, secondo l’Istat, Genova è, fra le grandi città italiane, quella con il più alto tasso di incidenti stradali rispetto al numero di abitanti e che gli scontri più gravi avvengono sulle strade extra-urbane e sulle autostrade. Sul tema era emersa anche una recente statistica europea che vedeva la città di Genova inserita tra le dieci località più pericolose d'Europa.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha precisato che i costi sanitari sono allineati rispetto all'andamento del Paese. In particolare nel 2022 i pazienti liguri transitati in Pronto soccorso in seguito a un incidente stradale sono stati 13.543, con una valorizzazione di 7 milioni e mezzo, mentre i pazienti transitati dal Pronto soccorso dell’area metropolitana genovese sono stati 5.684, con una valorizzazione di 3 milioni e 100 mila euro. Citando il centro studi CeSCAM dell’università di Brescia, l’assessore ha spiegato che il costo degli incidenti stradali comprende diversi fattori, non solo sanitari, e ha sottolineato la peculiarità ligure di una mobilità particolarmente legata all’uso dei motocicli.

Selena Candia commenta: "Agire in emergenza per soccorrere le persone vittime di incidenti stradali costa alla Regione 7,5 milioni di euro, una cifra altissima che potrebbe essere abbassata in modo significativo se si adottassero misure di prevenzione per ridurre gli scontri sulle strade, come l'istituzione di 'città 30' e l'utilizzo di nuova segnaletica. Purtroppo il Comune di Genova ha il primato tra le grandi città italiane per il maggior numero di incidenti stradali rispetto al numero di abitanti - sottolinea - e la situazione non è migliore sull'Aurelia e sulle autostrade della nostra regione, soprattutto in A10, dove i numerosi cantieri mal segnalati causano spesso diversi scontri. Tutti questi incidenti hanno un prezzo alto in termini di vite umane, 3,2 decessi ogni 100 scontri, di gravi infortuni e anche in termini economici sul nostro sistema sanitario”.



"Siamo molto lontani dagli obiettivi delle direttive europee che indicano una riduzione degli scontri di almeno il 50% entro il 2030 e di un azzeramento entro il 2050 - aggiunge Selena Candia -. Questi obiettivi possono essere raggiunti solo se si iniziasse da subito a investire sui progetti di 'città 30', come ha fatto Bologna e come sta facendo Milano, per ridurre sensibilmente la velocità media sulle strade cittadine andando a tutelare soprattutto i pedoni, i ciclisti e le persone più vulnerabili. A questa misura ho chiesto poi di aggiungere anche un lavoro, in accordo tra l'assessorato alla Sanità e quello all'Urbanistica, sulla segnaletica stradale"



"Nei Paesi come la Danimarca dove le 'città 30' sono ormai un'esperienza consolidata da anni - conclude Candia - si sono raggiunti risultati eccezionali, con una riduzione degli scontri stradali tra il 77 e l'88%, quindi meno vittime, meno infortuni e costi molto più bassi per la spesa sanitaria. Soluzioni e misure per migliorare la nostra situazione ci sono, serve però la volontà politica, a Genova e in Liguria, per adottarle e dar vita da subito ad un netto, ed auspicato, cambiamento".