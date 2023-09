Pullman in avaria e cantiere: coda chilometrica in autostrada in entrambe le direzioni

Alle 18 circa, sull'autostrada A26, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e Masone (in direzione Alessandria), si registra un pullman in avaria che ha causato grandi disagi alla circolazione. Infatti, la presenza del mezzo non ha permesso la prevista rimodulazione delle corsie disponibili, nel tratto in esame, tramite il dispositivo "Road Zipper" e per questo si registrano 8 km di coda in direzione Genova in corrispondenza del cantiere di ammodernamento della galleria Manfreida.

Verso le 18,30 erano in corso le operazioni di rimozione del pullman congiuntamente al trasbordo dei passeggeri grazie ai mezzi sostitutivi; il personale di soccorso ha avviato inoltre la distribuzione dell'acqua.

Si registrano infine ripercussioni sulla A10, in corrispondenza del nodo con la A26, in entrambe le direzioni.