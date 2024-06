Al volante con la patente sospesa, si schianta contro un'altra auto e scappa

Aveva la patente sospesa ma questo non gli ha impedito di mettersi nuovamente al volante. Provocando un incidente e scappando subito dopo.

È successo lo scorso 25 maggio a Serra Riccò, dove un uomo di 68 anni, italiano, è stato denunciato in questi giorni dai carabinieri di Mignanego per lesioni stradali aggravate, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone.

Il 68enne aveva azzardato un sorpasso schiantandosi però contro un'auto che arrivava dal senso opposto, e che è finita contro un muro di contenimento. Nonostante ciò, l'uomo è riuscito ad allontanarsi velocemente facendo perdere le proprie tracce, senza curarsi dei danni.

La persona alla guida dell'altra auto, una 51enne del posto, dopo essere stata trasportata all'ospedale San Martino, è stata giudicata guaribile in 10 giorni. I carabinieri infine sono riusciti a rintracciare l'uomo e a denunciarlo.