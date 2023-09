Schianto auto-moto, giovane in gravi condizioni

Un giovane è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 8.30 di giovedì 14 settembre 2023 in via Pra'. Il ragazzo viaggiava in sella a una moto, che, per cause da chiarire, si è scontrata contro un'auto.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Rossa. Il giovane è stato stabilizzato e intubato e dopo trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Ripercussioni sul traffico vista l'ora di punta. La polizia locale si è occupata di regolare la viabilità mentre i colleghi della sezione infortunistica svolgevano i rilievi del caso.