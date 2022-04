Addio al camionista Ivan Cristian, la titolare della ditta: "Eravamo come una famiglia"

Loredana sta per mettersi in viaggio. Tra poco ripercorrerà la stessa strada su cui il suo dipendente ha trovato la morte. Ivan Cristian, 50 anni, è deceduto questa mattina sull'A7 poco prima di Tortona, rimanendo coinvolto in un incidente tra tre autoarticolati, in direzione Milano.

Il camionista è stato inghiottito dalle fiamme divampate nella sua cabina in seguito allo schianto. "Non si può morire così", dice a Genova Today Loredana De Pascale, titolare dell'omonima ditta di trasporti con sede a Voltri. "Ma devo andare per quella povera ragazza, devo dirle dove è Ivan".

L'uomo, che viveva a Pra', lascia una compagna 31enne con una bimba di un anno e mezzo, di origini romene il camionista viveva in Italia da circa trent'anni; lascia altri due figli. "Eravamo come una famiglia - continua De Pascale - i nostri dipendenti per noi sono prima di tutto persone, non sono numeri". Per la ditta genovese è il secondo lutto in un breve arco di tempo: soltanto tre anni fa la perdita di un altro camionista rimasto vittima della strada a bordo della sua auto.

"Anche Ivan era una persona squisita, un gran lavoratore", è così che Loredana De Pascale vuole ricordare "uno dei nostri".