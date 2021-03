Urta ciclista e fugge, alla polizia dice di non essersi accorto di nulla

Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. L'automobilista è stato denunciato per omissione di soccorso

Dopo aver fatto cadere un ciclista, ha proseguito la marcia, senza fermarsi a prestare soccorso. Per questo un genovese di 41 anni è stato denunciato dalla polizia per omissione di soccorso. L'incidente è avvenuto domenica 21 marzo 2021 all'altezza del supermercato Ekom in via Pra'.

Oltre alla polizia, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia locale. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Nel frattempo i poliziotti si sono messi alla ricerca dell'auto pirata.

Poco più tardi l'automobilista è stato individuato mentre stava portando i figli al parco. Agli agenti ha detto di non essersi accorto di nulla, giustificazione che non è bastata per fargli evitare una denuncia.