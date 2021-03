Camion contro palo della luce: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza in via Pra', all'angolo con via Cordanieri

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di giovedì 25 marzo 2021 in via Pra', all'angolo con via Cordanieri per la messa in sicurezza di un palo della luce pericolante in seguito a un incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito il conducente di un camion avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da accertare, andando a sbattere contro il palo che è rimasto piegato e pericolante.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche una pattuglia della polizia locale.