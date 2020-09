Pra’: perde il controllo dell’auto e sfonda la ringhiera, guasto al tubo del gas

Qualche disagio ma fortunatamente nessun ferito grave per l’incidente stradale avvenuto domenica sera in via Murtola, a Pra’.

Un’auto è infatti uscita di strada, sfondando la ringhiera e rompendo il tubo del gas. Al volante una pensionata che, pur sotto choc, non si è ferita gravemente.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e aiutare la donna, portata in codice giallo all’ospedale, a uscire dall’auto. La fornitura del gas è stata interrotta per il tempo necessario a ripristinare la tubatura.