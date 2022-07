Secondo grave incidente auto-moto nel ponente genovese in meno di un'ora

Secondo incidente con gravi conseguenze in meno di un'ora nel ponente genovese. Dopo il giovane caduto a terra dalla sua moto dopo uno scontro con un furgone in via Ronchi, intorno alle 14.15 un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito in via Pra'.

Anche in questo caso si è trattato di uno scontro auto-moto. Sul posto sono intervenute automedica e la Croce Verde Praese, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Nel frattempo è stato rimosso l'autoarticolato, che ostruiva la circolazione in via delle Fabbriche.