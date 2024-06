Auto finisce cappottata, tre persone in ospedale

Tre persone, madre, padre e figlia, sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto in via Pra', all'altezza dell'incrocio con via Taggia, intorno alle 16.30 di domenica 9 giugno 2024.

Sul posto, oltre a polizia locale e vigili del fuoco, sono intervenute l'automedica Golf 5 e tre ambulanze (Croce Verde Praese, Misericordia e Croce Rossa).

I feriti sono stati accompagnati tutti in ospedale in codice giallo, due al Villa Scassi e uno al Galliera. I tre viaggiavano a bordo di un'auto, che, per ragioni da chiarire, è finita cappottata. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Ripercussioni sul traffico finché l'auto incidentata non è stata rimossa.