Doppio incidente con pedoni investiti, un'auto si dà alla fuga

La settimana sulle strade genovesi è cominciata con due pedoni investiti. Il primo episodio intorno alle 12.40 in via Allende, traversa di via Molassana, dove un uomo che stava attraversando è stato travolto da un'auto.

Sul posto l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Blu di Castelletto, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Ha riportato un trauma cranico, ma ricordava l'accaduto, segno che le ferite non dovrebbero essere troppo gravi, ma è comunque monitorato dai medici.

Il secondo episodio è avvenuto intorno alle 16.30 in via Pra', dove un'auto ha investito una ragazza, per poi continuare la marcia senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto, anche qui, ambulanza, automedica e polizia locale. Per fortuna anche in questo caso conseguenze non troppo gravi per la persona coinvolta, trasferita in codice giallo al Villa Scassi.

La polizia locale ha avviato indagini per tentare d'identificare il guidatore, che si è dato alla fuga.