Incidente a Pontedecimo: schianto auto-moto, un ferito in codice giallo

Incidente stradale a Pontedecimo nella mattina di oggi, martedì 4 ottobre, verso le 7,20.

A essere coinvolti, in via Romairone, una moto e un'auto. Si registra un ferito, il motociclista, portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti Croce Azzurra di Fegino, Croce Verde di Pontedecimo e automedica Golf 4 del 118.