Incidente mortale a Pontedecimo, addio al 17enne Nicolò

Avrebbe compiuto la maggiore età a dicembre. Un tragico incidente lo ha portato via a 17 anni. Nicolò Ottolini è morto ieri sera cadendo dalla sua moto in via Ferriere Grondona, a Pontedecimo; lo schianto contro un muro, senza coinvolgere altri mezzi, gli è stato fatale.

Erano passate da poco le 17 di lunedì 25 aprile quando Nicolò a bordo della sua Zontes 125 ha urtato con la ruota anteriore il marciapiedi ed è stato catapultato, probabilmente perdendo il casco, contro il muretto a protezione della carreggiata. Quando è arrivato il medico del 118 il ragazzo era già morto, vani i tentativi di rianimarlo durati oltre mezz'ora.

Accanto a lui è rimasto un amico che si stava spostando insieme a Nicolò ma su un altro scooter per andare a trovare altri amici prima di cena. Non essendoci telecamere in quel tratto, gli agenti della polizia locale della sezione infortunistica hanno raccolto la sua testimonianza: "Ha fatto tutto da solo, l'ho visto cadere e ho chiamato i soccorsi".

Dovendo fare tutti i rilievi del caso, il corpo del ragazzo è rimasto sull'asfalto pietosamente coperto da un lenzuolo in attesa della mortuaria. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i genitori e il fratello con cui Nicolò viveva in via San Biagio di Polcevera.

In poco tempo la tragica notizia è arrivata anche agli amici e ai compagni di scuola: il 17enne frequentava con profitto l'istituto tecnico Primo Levi di Pontedecimo.

Quei segni sull'asfalto sottolineano l'ennesima tragedia sulle strade che in soli quattro mesi dall'inizio dell'anno raggiunge la drammatica cifre di sette incidenti mortali, in cui sono rimasto prevalentemente vittime giovanissimi, motociclisti e ciclisti.