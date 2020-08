Pontedecimo, auto esce di strada e finisce ribaltata

Incidente stradale nella notte tra giovedì e venerdì in via Lungo Polcevera, a Pontedecimo, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo ed è finito ribaltato in mezzo alla strada.

Tutto è successo poco dopo mezzanotte: i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti per aiutare due dei tre occupanti a uscire dall’abitacolo, dove erano rimasti bloccati.

I due passeggeri sono stati affidati ai sanitari del 118 per un controllo. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.