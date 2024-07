Incidente sul ponte San Giorgio tra camion e auto: coda in autostrada

Rallentamenti in autostrada per un incidente avvenuto, intorno alle 11:40 di lunedì 1 luglio 2024, sul ponte San Giorgio.

Dalle prime informazioni sarebbero coinvolte due auto e un camion, il 118 ha inviato un'ambulanza dei Volontari Soccorso Fiumara con una missione partita in codice giallo, una donna di 65 anni è stata medicata sul posto ma avrebbe poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Autostrade segnala alle 11:40 un chilometro di coda tra Aeroporto e il bivio per la A7 in direzione Genoa, coda però in aumento perché alle ore 12 i chilometri sono già diventati tre per la presenza dei veicoli incidentati sulla carreggiata, e cinque alle 12:15. Sul ponte San Giorgio c'è anche la Polizia stradale per i necessari accertamenti.