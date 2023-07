Incidenti su strade e autostrade, tre feriti

Un furgone che percorreva il ponte San Giorgio sull'autostrada A10 in direzione Genova Ovest ha tamponato un autoarticolato. È successo intorno alle 10 di sabato 15 luglio 2023. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo.

I vigili del fuoco di Multedo hanno prima messo in sicurezza il mezzo e aperto la portiera con il divaricatore elettrico, poi hanno stabilizzato il conducente con colare cervicale e uno speciale busto, che limita i movimenti della colonna vertebrale.

A quel punto lo hanno consegnato al personale del 118, che lo ha condotto all'ospedale Villa Scassi in codice giallo. Il traffico, per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza, è rimasto chiuso per circa trenta minuti.

Un motociclista invece è rimasto ferito nel tratto dell'A12 tra il casello di Genova Est e il raccordo con l'A7 intorno alle 12.30. Il giovane è stato portato anch'esso in ospedale in codice giallo. Un altro incidente in moto è avvenuto intorno alle 10.15 sulla strada statale 45 all'altezza di Torriglia. Anche in questo caso si è trattato di un codice giallo.

Tornando alle autostrade, sull'A12 proseguono i disagi per la chiusura di una corsia all'interno della galleria Monte Giugo in direzione Genova, tra Recco e Nervi, in seguito all'incendio di un pullman domenica scorsa. Nel tratto si registrano, stabili dalla mattina, 4 km di coda. La riapertura della seconda corsia è prevista entro le ore 6 di domenica 16 luglio 2023.