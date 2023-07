Incidente in autostrada su ponte San Giorgio, coda chilometrica

Traffico in tilt sull'autostrada A10 per un incidente avvenuto intorno alle ore 9:45 di sabato 29 luglio 2023 su ponte San Giorgio, si sono formati cinque chilometri di coda tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 per Milano. Viene consigliata l'uscita a Genova Aeroporto per chi arriva da ponente.

Lo scontro ha coinvolto due auto, sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza dei Volontari del Soccorso della Fiumara, trasporto all'ospedale Gaslini in codice giallo per una donna di 35 anni e il figlio.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade.