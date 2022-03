Scontro tra due auto a Campi, una si ribalta

Incidente nel pomeriggio di domenica 27 marzo 2022 nella zona di Campi, due auto si sono scontrate per ragioni ancora da accertare e una delle due si è ribaltata.

È successo sul ponte Romero all'intersezione con via Tea Benedetti, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l'area, le persone erano infatti già fuori dall'abitacolo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, sul posto anche il personale del 118: due persone sono state trasportate all'ospedale Galliera, tre al Villa Scassi e un minore al Gaslini. Tutti in codice giallo.