Rivarolo, schianto tra auto e moto: due feriti

Incidente nella prima mattinata di martedì tra Campi e Rivarolo, in via al Ponte Polcevera.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 8, ha coinvolto due auto e una moto. Sul posto sono intervenute ambulanze e automedica inviate dal 118, che hanno accompagnato due feriti all'ospedale San Martino in codice giallo.

Disagi inevitabili al traffico: l’incidente è avvenuto all’altezza del ponte, e la polizia Locale ha chiuso per qualche minuto via Perlasca per accertare la situazione.