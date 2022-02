Due pedoni investiti in mattinata, gravi entrambi

Due pedoni sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali, avvenuti intorno alle 11 di martedì 8 febbraio 2022. Il primo in via Piero Pinetti a Quezzi dove un anziano di circa 90 anni che stava attraversando la strada è stato urtato da un bus ed è finito a terra, battendo la testa in modo violento.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, inviate dalla centrale operativa del 118. L'anziano è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

L'altro episodio poco dopo in via Degola a Sampierdarena. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato un anziano, che attraversava la strada, ed è stato scontrato da un'auto. Analogo l'epilogo della vicenda, con il trasporto in codice rosso al San Martino.