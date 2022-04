Schianto sull'Aurelia, traffico paralizzato

Traffico paralizzato sulla via Aurelia in entrambe le direzioni per un incidente stradale, avvenuto intorno alle 9.40 di giovedì 14 aprile 2022 all'altezza di Pieve Ligure. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Sori e una della Verde di Bogliasco.

A scontrarsi sono state un'auto e una corriera di Amt. Due le persone ferite, portate entrambe al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, una in codice verde e l'altra in giallo.

Pesanti ripercussioni sul traffico.

Articolo in aggiornamento.