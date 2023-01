Investe anziana e scappa, caccia al 'pirata' della strada

Una donna di circa 80 anni è stata investita da un'auto, il cui conducente, dopo l'incidente, si è dato alla fuga, come confermato dalle centrali operative di 118 e polizia locale. È successo poco dopo le 16 di domenica 8 gennaio 2023 in piazza Paolo da Novi alla Foce.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1, un'ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Allertati anche i vigili del fuoco.

La donna è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. I mezzi di soccorso, dopo la chiamata, erano usciti in rosso. In corso le indagini da parte della polizia locale per cercare d'identificare il guidatore.